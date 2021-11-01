Українська модель, актриса і телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в "голдрумі" шоу "Танці з зірками", похвалилася подарунками від свого коханого.
Як передає Politeka.net, кадрами телеведуча поділилася в сторіс свого Instagram.
Іванна Онуфрійчук є відомою телеведучою і актрисою. Вона брала участь у зйомках безлічі творчих проектів і також, проявила себе як модель. Нещодавно стало відомо, що вона замінила місце Тіни Кароль на шоу "Танці з зірками". Також Іванна Онуфрійчук є дружиною мільйонера алмазу.
У нових сторіс Іванна показала, як її порадував коханий після чергового випуску "Танців з зірками".
"Вдома знову краса. Улюблений привітав з дев'ятим ефіром", - написала Іванна і показала величезний букет троянд.
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Відзначимо, привітав дівчину не тільки чоловік.
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