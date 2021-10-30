Ведуча шоу» Танці з зірками " Іванна Онуфрійчук вирішила перевірити українців.

Як відомо, в новому сезоні "Танці з зірками" представили нову ведучу, яка прийшла на зміну Тіні Кароль. Тепер в парі з Юрієм Горбуновим веде шоу актриса Іванна Онуфрійчук, пише Politeka.net

На останньому фото в Instagram, за яким стежить майже 300 тисяч фоловерів, Іванна з'явилася в прозорій чорній блузці. Волосся її було розпущене і зачесане назад, а на обличчі був накладений виразний макіяж з акцентом на очі і губи. Актриса сиділа за столиком столичного ресторану.

ОНУФРІЙЧУК вирішила перевірити українців, наскільки добре вони її знають, для цього вона запропонувала пограти в гру.

"Рібята, зіграємо в гру! 😌 Перевіримо, як Ви знаєте мене. Знайдіть серед цих фактів два правдивих 🤞

1. Моя найкраща подружка-це моя мама

2. З чоловіком ми познайомилися в спортзалі

3. Я майже ніколи не пірнаю під водою, тому що боюся задихнутися

4. Перший дорослий поцілунок у мене був в 24 роки

5. У 2017 році я отримала нагороду " Міс Україна Всесвіт»,- написала вона.

Нагадаємо, що родинне свято ведучої" Танців з зірками " Онуфрійчук ледь не обернулося бідою

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