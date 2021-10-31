Відома українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль на шоу "Танці з зірками" показала свій образ перед ефіром.

Як передає Politeka.net, Іванна Онуфрійчук є відомою телеведучою та актрисою. Вона брала участь у зйомках безлічі творчих проєктів і також, проявила себе як модель. Нещодавно стало відомо, що вона замінила місце Тіни Кароль на шоу "Танці з зірками". Також Іванна Онуфрійчук є дружиною мільйонера Алмазу.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Іванна Онуфрійчук показує детально свій макіяж, який їй зробили візажисти перед наступним ефіром шоу "Танці з зірками".

На цей раз її красу підкреслили яскравим макіяжем очей в золотих відтінках.

"Ти відео знімаєш? Я хочу просто покривлятися, а мені не дають", - поскаржилася Іванна Онуфрійчук.

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