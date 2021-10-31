Известная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль на шоу "Танці з зірками" показала свой образ перед эфиром.

Как передает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук является известной телеведущей и актрисой. Она принимала участие в съемках множества творческих проектов и также, проявила себя как модель. Недавно стало известно, что она заменила место Тины Кароль на шоу "Танці з зірками". Также Иванна Онуфрийчук является женой миллионера Алмаза.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Иванна Онуфрийчук показывает детально свой макияж, который ей сделали визажисты перед следующим эфиром шоу "Танці з зірками".

На этот раз её красоту подчеркнули ярким макияжем глаз в золотых оттенках.

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"Ты видео снимаешь? Я хочу просто покривляться, а мне не дают", - пожаловалась Иванна Онуфрийчук.

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