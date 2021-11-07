Известная телеведущая Иванна Онуфрийчук показала в соцсети яркий образ и заинтриговала важным событием, к которому готовится.

Как сообщает Politeka.net, популярная телезвезда, новая ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук часто делится в сети яркими публикациями с фанатами. Так, в этот раз в своем профиле в Instagram звездная красотка выложила необычные фото и заинтриговала важным событием, к которому готовится.

На новых фотографиях Иванна запечатлена в холле элитного киевского отеля, она раскинулась в кресле и мило позирует фотографу. Перед камерой ведущая появилась в ярком желтом пальто, под которым видно светлое клетчатое платье, а на ее ногах модные белые сапоги. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Онуфрийчук написала: "Хоть погода и пасмурная, но, когда готовишься к чему-то важному и ожидаемому, хочется окружить себя всем ярким. Есть догадки, к чему готовлюсь?". Поклонники тут же принялись комментировать снимки, засыпая красотку комплиментами и ответами: "До Богданкиного дня рождения?", "До нового эфира?", "Точно все будет очень красиво, как твой наряд на фото", "Какая вы красивая и яркая", "Сказочно", "Образ невероятный".

Напомним, Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала своего любимчика, с которым возвращается в Украину: "В этот раз...".

Как сообщала Politeka, Новая ведущая "Танців з зірками" в халате продемонстрировала себя без макияжа и укладки: "Вы только посмотрите на эти...".

Также Politeka писала, что Онуфрийчук в платье с вырезом показала себя с выгодных ракурсов: "Красивая кошечка".