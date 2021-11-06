Ведущая популярного шоу «Танці з зірками» Иванна Онуфрийчук показала, чем порадовала своего мужа-миллионера, который живет не в Украине.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым кадрами на своей странице в Инстаграм.

Онуфрийчук замужем за бизнесменом из Казахстана по имени Алмаз. Сейчас миллионер живет и работает в Швейцарии, в то время как его супруга занята важными проектами в Украине. Пара не может постоянно жить вместе, однако Иванна часто летает к мужу, поэтому они продолжают видеться регулярно.

При каждой встрече супруги стараются порадовать друг друга чем-то приятным. Так, у себя в Сториз Онуфрийчук показала свой недавний подарок для мужа.

Им оказался пиджак, пошитый под заказ.

«Заказала любимому пиджак. Люблю смотреть на его примерки», - призналась Иванна, наблюдая, как муж стоит перед зеркалом вместе с портным.

Затем она показала фрагмент пиджака с вышитыми золотыми нитками инициалами.

«История…наши семейные инициалы. Красота!», - восхитилась ведущая.

Судя по всему, она осталась довольна своим подарком.

Напомним, Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала яркий стиль на хмурую осень.

Как сообщала Politeka, Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала своего любимчика, с которым возвращается в Украину.

Также Politeka писала, что Онуфрийчук похвасталась, как ее балует любимый-миллионер.