Ведущая популярного шоу «Танці з зірками» Иванна Онуфрийчук показала, чем порадовала своего мужа-миллионера, который живет не в Украине.
Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым кадрами на своей странице в Инстаграм.
Онуфрийчук замужем за бизнесменом из Казахстана по имени Алмаз. Сейчас миллионер живет и работает в Швейцарии, в то время как его супруга занята важными проектами в Украине. Пара не может постоянно жить вместе, однако Иванна часто летает к мужу, поэтому они продолжают видеться регулярно.
При каждой встрече супруги стараются порадовать друг друга чем-то приятным. Так, у себя в Сториз Онуфрийчук показала свой недавний подарок для мужа.
Им оказался пиджак, пошитый под заказ.
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«Заказала любимому пиджак. Люблю смотреть на его примерки», - призналась Иванна, наблюдая, как муж стоит перед зеркалом вместе с портным.
Затем она показала фрагмент пиджака с вышитыми золотыми нитками инициалами.
«История…наши семейные инициалы. Красота!», - восхитилась ведущая.
Судя по всему, она осталась довольна своим подарком.
Напомним, Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала яркий стиль на хмурую осень.
Как сообщала Politeka, Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала своего любимчика, с которым возвращается в Украину.
Также Politeka писала, что Онуфрийчук похвасталась, как ее балует любимый-миллионер.