Відома актриса і телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль на шоу "Танці з зірками", повертається в Україну в компанії рудого красеня.
Як передає Politeka.net, Іванна Онуфрійчук є відомою українською телеведучою та актрисою. Як відомо, вона замінила Тіну Кароль в новому сезоні шоу "Танці з зірками". Також Іванна Онуфрійчук є дружиною мільйонера Алмазу, який живе в Швейцарії.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Іванна Онуфрійчук показує, що знаходиться в аеропорту. Нагадаємо, що вона поїхала з України до Швейцарії відразу після ефіру шоу "Танці з зірками" до свого чоловіка-бізнесмена Алмазу. Вона зібралася відлітати назад в Україну, проте цього разу відправляється туди не одна, а в компанії рудого улюбленця.
"Ну що, Персик? Їдеш додому? Нарешті їдеш додому, морда перелякана", - заговорила зі своїм улюбленцем Іванна Онуфрійчук.
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"І знову додому. Але цього разу вже не сама, і не тільки з Персиком", - розповіла телеведуча.
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