Відома телеведуча Іванна Онуфрійчук показала в соцмережі яскравий образ і заінтригувала важливою подією, до якої готується.
Як повідомляє Politeka.net, популярна телезірка, нова ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук часто ділиться в мережі яскравими публікаціями з фанатами. Так, цього разу у своєму профілі в Instagram зіркова красуня виклала незвичайні фото і заінтригувала важливою подією, до якої готується.
На нових фотографіях Іванна відображена в холі елітного київського готелю, вона розкинулася в кріслі і мило позує фотографу. Перед камерою ведуча з'явилася в яскравому жовтому пальто, під яким видно світле картате плаття, а на її ногах модні білі чоботи. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Онуфрійчук написала: "Хоч погода і похмура, але, коли готуєшся до чогось важливого і очікуваного, хочеться оточити себе всім яскравим. Є здогади, до чого готуюся?". Шанувальники тут же почали коментувати знімки, засинаючи красуню компліментами і відповідями: "До Богданкиного дня народження?", "До нового ефіру?", "Точно все буде дуже красиво, як твій наряд на фото", "Яка ви красива і яскрава", "Казково", "Образ неймовірний".
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