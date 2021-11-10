Известная модель, новая ведущая шоу «Танці з зірками» Иванна Онуфрийчук поделилась сказочными кадрами, снятыми в бассейне, впечатлив фигурой.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у звезды появилось интересное видео, на котором телеведущая продемонстрировала релакс в бассейне. Девушка предстала в необычном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Иванна показывала невероятные фигуры в воде, очаровав поклонников.
«Мечтаю об отдыхе телом и душой», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
Младшая сестра Софии Ротару поведала о большом горе в семье: "Полностью потеряла зрение"
Солистка Go_A Павленко попала под горячую руку народного артиста Иво Бобула: "Она как певица никто"
На звезду "Голосу країни" и любимицу Вакарчука обрушился негатив за новое фото: "Зачем раздеваться..."
Мelovin, вылетевший из "Танців з зірками", высказал, что думает о Кухар: "После всех баталий..."
Обязательная вакцинация, в Минздраве внесли важные изменения: обновленный список профессий
«Божественно», «Просто идеально, смотреть и засмотреться», «Клаааас. Видео просто бомба. Вы как всегда шикарно выглядите, фигурка просто бомбезная», «Вы удивительная красотулька», «Пусть ваши желания сбудутся», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Иванна Онуфрийчук замужем за миллионером. Несмотря на это, девушка всерьез озабочена своей карьерой и делает все, чтобы стать масштабной звездой в украинском шоу-бизнесе.
Напомним, что Онуфрийчук показала своего любимчика, с которым возвращается в Украину: "В этот раз...".
Еще Politeka писала, что Онуфрийчук показала невероятный стиль на хмурую осень: "Сказочно".
Также Politeka сообщала, что Онуфрийчук показала, чем порадовала своего миллионера: "Люблю смотреть на его...".