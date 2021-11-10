Известная модель, новая ведущая шоу «Танці з зірками» Иванна Онуфрийчук поделилась сказочными кадрами, снятыми в бассейне, впечатлив фигурой.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у звезды появилось интересное видео, на котором телеведущая продемонстрировала релакс в бассейне. Девушка предстала в необычном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Иванна показывала невероятные фигуры в воде, очаровав поклонников.

«Мечтаю об отдыхе телом и душой», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Божественно», «Просто идеально, смотреть и засмотреться», «Клаааас. Видео просто бомба. Вы как всегда шикарно выглядите, фигурка просто бомбезная», «Вы удивительная красотулька», «Пусть ваши желания сбудутся», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Иванна Онуфрийчук замужем за миллионером. Несмотря на это, девушка всерьез озабочена своей карьерой и делает все, чтобы стать масштабной звездой в украинском шоу-бизнесе.

Напомним, что Онуфрийчук показала своего любимчика, с которым возвращается в Украину: "В этот раз...".

Еще Politeka писала, что Онуфрийчук показала невероятный стиль на хмурую осень: "Сказочно".

Также Politeka сообщала, что Онуфрийчук показала, чем порадовала своего миллионера: "Люблю смотреть на его...".