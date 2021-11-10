Переможець п'ятого сезону шоу "МайстерШеф", ресторатор і блогер Євген Клопотенко вирішив нагадати українцям про унікальний продукт, який є тільки у нас.

Як пише Politeka.net, в Instagram Клопотенко поділився історією про українську ковбасу.

"Подивіться та проникніться. Це зінківська ковбаса. Ще один унікальний український продукт (ні, я не збираюся зупинятися з розмовами на цю тему, вибачте). Пояснюю, в чому суть популяризації таких речей. От наприклад, існує віденський штрудель. Мій досвід: віденський штрудель побував в мені раніше, ніж я у Відні. І я через їжу наздогнав культуру певного міста і, власне, цілої країни. Раніше мені здавалося, що подібні країни особливі, бо мають ось це гастрономічне надбання, що викликає якесь відчуття єдності і особливості у місцевих та додатково приманює туристів. Я заздрив цим країнам. Хотів, щоб наша нація також мала можливість відчувати щось таке сильне культурне", - поділився своєю думкою Клопотенко.

За його словами, Україна багата культурними цінностями. Одна з таких цінностей - зіньківська ковбаса, яку виробляють у Хмельницькій області, в селі Зіньків.

"Жителі цього села є носіями традиції її виготовлення", - зазначив Клопотенко.

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