Переможець п'ятого сезону шоу "МайстерШеф", ресторатор Євген Клопотенко подав ідею про нове свято в Україні, яке обов'язково сподобається всім.

Так, відомий шеф-кухар поділився у своєму мікроблозі в Instagram ідеєю організувати День Борщу, передає Politeka.net.

"Всеукраїнський, масштабний день, коли всі українці варять у себе вдома борщ. Ясна річ, що ви його і так готуєте, але це інше <...> Це такий чудовий культурний прояв, що мене збуджує ця думка. І всі ЗМІ в цей день випускатимуть матеріал з борщовим оглядом по регіонах. Історики діляться своїми напрацюваннями. І стрічка в соцмережах заповнена повідомленнями друзів з фотографіями їх борщу. День, в якому багато підтримки, дискусій і єднання", - повідомив Клопотенко.

За словами переможця "МайстерШеф", у нього вже є напрацювання, як реалізувати цю ідею на офіційному рівні. А поки він закликав підписників приєднатися до міні-демоверсії свята.

"Просто приготуйте борщ і поділіться з друзями. Розкажіть про інгредієнти і обов'язково поставте хештеги #борщ і #borscht. Адже це прекрасно, коли нація демонструє, як вона пишається своїми культурними елемантами", - підсумував Євген.

Публіка підтримала затію кулінара в коментарях:

"❤️ клас!!! Як юрист готова допомогти)"

"Нехай борщ буде смачний🙂"

"Навіть фестиваль борщу!"

"Колись сантехніка з ЖЕКу в подяку за роботу нагодувала борщем. Запропонувала сметани. Він скуштував і сказав: сметани не треба! І пояснив, що сметану просить, коли борщ не смачний))). Мені такий комплімент припав до душі!"

"Так смачно написано, що неможливо не приготувати борщ"

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