Переможець п'ятого сезону шоу "Майстер Шеф", ресторатор Євген Клопотенко задався питанням про національну українську кухню і отримав цікаві відповіді.

Відомий ресторатор займається популяризацією української кухні, пише Politeka.net. Зокрема, у вересні переможець "Майстер Шеф" їздив до США, де проводив звані вечори і знайомив гостей з нашими традиційними стравами.

Зараз Євген Клопотенко продовжує працювати, але вже в Україні, паралельно з цим ведучи сторінку в Instagram, де активно спілкується зі своїми підписниками.

Так, в одному з нових постів шеф-кухар задався питанням про національний сніданок в Україні.

"Я задумався над наступним. Є, наприклад, англійський сніданок. Нам зрозуміло, що він складається з яєць, бекону і квасолі. А якби англієць їв сніданок по-українськи, то що б це було?",- написав ресторатор.

Євген Клопотенко запропонував пофантазувати в коментарях, і написати варіанти не використовуючи сирники і вівсянку.

"Вареники з сиром або вишнями і сметаною, ну і мед", " Банош з бринзою і копченими шкварками 😋", "смажена картопля кружечками з вбитим яйцем (як на омлет) і солоний огірочок/капуста/помідорка❤️", "Плюсую за гречку) з яйцями, наприклад, і овочами (огірки, помідори)", - написали підписники.

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