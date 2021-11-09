Переможець п'ятого сезону шоу "Майстер Шеф", ресторатор Євген Клопотенко, розповів, що думає про використання суржику, і звернувся до філологів.

Відомий шеф-кухар займається популяризацією української кухні, пише Politeka.net. Як патріот, Євген Клопотенко перейшов на українську мову, проте іноді в його мові прослизають російські слова.

У новому пості ресторатор пояснив, що нічого не бачить поганого в суржику.

"Я просто дозволив собі використовувати ті різні російські слова, де, як мені відчувалося, це доречно", - поділився переможець відомого проекту. За словами Клопотенка, це позбавило його мовного ступору, і до того ж чистої мови немає ніде.

Як зазначив ресторатор, він своїм прикладом показав російськомовним людям, що можна не бояться і розмовляти суржиком.

"Я розумію філологів. Але камон. Давайте хоч так почнемо, а потім будемо виправляти. Це не вб'є літературну мову. І мені здається, краще говорити суржиком, ніж повністю іноземною", - написав Клопотенко.

У коментарях багато хто підтримав шеф-кухаря.:

"👏 👏 👏повністю згодна! Головне почати❤️", " я філолог, але сурж обожнюю, навіть публікації так пишу, з використанням суржику, тому що ніщо так не передає реальність як одвічний суржик😃", "головне говорити, нехай і суржиком, поступово будуть з'являтися нові слова".

Нагадаємо, що "Майстер Шеф" Клопотенко звернувся до українців з несподіваним питанням про сніданок

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко звернувся до українців з незвичайною ідеєю

Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко звернувся за допомогою заради своєї найголовнішої жінки