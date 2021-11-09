Победитель пятого сезона шоу «Мастер Шеф», ресторатор Евгений Клопотенко, рассказал, что думает об использовании суржика, и обратился к филологам.

Известный шеф-повар занимается популяризацией украинской кухни, пишет Politeka.net. Как патриот, Евгений Клопотенко перешел на украинский язык, однако иногда в его речи проскальзывают русские слова.

В новом посте ресторатор объяснил, что ничего не видит плохого в суржике.

"Я просто позволил себе использовать те разные русские слова, где, как мне чувствовалось, это уместно", - поделился победитель известного проекта. По словам Клопотенко, это лишило его речевого ступора, и к тому же чистого языка нет нигде.

Как отметил ресторатор, он своим примером показал русскоязычным людям, что можно не боятся и разговаривать на суржике.

"Я понимаю филологов. Но камон. Давайте хоть так начнем, а потом будем исправлять. Это не убьет литературный язык. И мне кажется, лучше говорить суржиком, чем полностью иностранным", - написал Клопотенко.

В комментариях многие поддержали шеф-повара.:

"👏👏👏 полностью согласна! Главное начать❤️", "Я филолог, но сурж обожаю, даже публикации так пишу, с использованием суржика, потому что ничто так не передает реальность как извечный суржик 😃", "Главное говорить, пусть и суржиком, постепенно будут появляться новые слова".

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