Победитель пятого сезона шоу «МастерШеф», ресторатор и блогер Евгений Клопотенко решил напомнить украинцам об уникальном продукте, который есть только у нас.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Клопотенко поделился историей об украинской колбасе.

«Посмотрите и проникнитесь. Это зенковская колбаса. Еще один уникальный украинский продукт (нет, я не собираюсь останавливаться с разговорами на эту тему, извините). Объясняю, в чем суть популяризации таких вещей. Вот, например, существует венский штрудель. Мой опыт: венский штрудель побывал во мне раньше, чем я в Вене. И я через еду настиг культуру определенного города и, собственно, целой страны. Раньше мне казалось, что подобные страны особенные, потому что имеют вот это гастрономическое достояние, которое вызывает ощущение единства и особенности у местных и дополнительно привлекает туристов. Я завидовал этим странам. Хотел, чтобы наша нация также имела возможность чувствовать что-то столь сильное культурное», - поделился своим мнением Клопотенко.

По его словам, Украина богата культурными ценностями. Одна из таких ценностей - зиньковская колбаса, которую производят в Хмельницкой области, в селе Зиньков.

«Жители этого села – являются носителями традиции его изготовления», - отметил Клопотенко.

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