Відома співачка і модель Даша Астаф'єва вразила неймовірно атмосферною фотосесією, яку вона влаштувала на віллі: деякі фото зірки вийшли вельми відвертими.

Як пише Politeka.net, 36-річна Астаф'єва приміряла незвичайний купальний костюм, який повторював вигляд жіночого тіла. Вона поніжилася в басейні, вразивши видом.

"Довгоочікувані вихідні в ідеальній компанії. Я вперше так закохалася, і вже навіть сумую за цією затишною віллою. І як же приємно було опинитися найпершим гостем в цьому шикарному номері. Двоповерховий простір просто створено для того, щоб отримувати задоволення нон-стоп! А це я вмію і люблю", - зазначила артистка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Розкішна", "Краща з кращих", "Вай! Фігура шик, жінка вогонь!", "Шикарна", "Яка гарна фігура", "Краса", "Шикарний вигляд", "Ви просто супер жінка, без комплексів, розкута, неймовірно красива і позитивна!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Астаф'єва розлучилася з коханим після п'яти років відносин: "буде кращий".

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