Відома співачка і модель Даша Астаф'єва вразила неймовірно атмосферною фотосесією, яку вона влаштувала на віллі: деякі фото зірки вийшли вельми відвертими.
Як пише Politeka.net, 36-річна Астаф'єва приміряла незвичайний купальний костюм, який повторював вигляд жіночого тіла. Вона поніжилася в басейні, вразивши видом.
"Довгоочікувані вихідні в ідеальній компанії. Я вперше так закохалася, і вже навіть сумую за цією затишною віллою. І як же приємно було опинитися найпершим гостем в цьому шикарному номері. Двоповерховий простір просто створено для того, щоб отримувати задоволення нон-стоп! А це я вмію і люблю", - зазначила артистка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Розкішна", "Краща з кращих", "Вай! Фігура шик, жінка вогонь!", "Шикарна", "Яка гарна фігура", "Краса", "Шикарний вигляд", "Ви просто супер жінка, без комплексів, розкута, неймовірно красива і позитивна!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Астаф'єва розлучилася з коханим після п'яти років відносин: "буде кращий".
Ще Politeka писала, що Астаф'єва в білому топі поніжилася в ліжку: "на правах принцес...".
Також Politeka повідомляла, що Астаф'єва ледь прикрила пишні форми: кадри.