Відома співачка і модель Даша Астаф'єва, яка вже не раз брала участь в модних зйомках, змогла знову здивувати серією нових образів на новій фотосесії з популярним фотографом.

Даша Астаф'єва є популярною співачкою, яка останнім часом приділяє більше часу фотосесії і змінам іміджу, відпочинку і прогулянок. Даша вже не так часто показує, як виступає на сцені.

Замість цього Астаф'єва розбурхує нарядами на зйомках для глянцю. Як правило, зірка вибирає виключно незвичні образи, в яких може показати себе з іншого боку. У тому числі і фігура Астаф'євої завжди повинна бути підкреслила за допомогою костюмів з вирізами або цікавими акцентами.

У двох зовсім різних нарядах Даша перетворилася на справжню кокетку, проте без сміливих образів теж не обійшлося – зірка зняла частину топа і показала форми.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зірка розлучилася зі своїм обранцем. Астаф'єва і Артем Кім зустрічалися практично п'ять років, не показуючи свої відносини на публіці і не кажучи про один одного. Пара почала зустрічатися в 2016 році, саме тоді син колишнього президента "Енергоатому" Артем Кім завоював її розташування.

Однак через рік бізнесмена затримали за підозрою в розкраданні державних коштів на суму майже 27 мільйонів гривень. Незважаючи на це Даша свої стосунки продовжила, вони довго були разом.

Нагадавши, Астаф'єва розкуто продемонструвала достоїнства фігури в мереживах з сіточкою.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в червоному купальнику несподівано нарвалася на критику.

Також Politeka писала, що Астаф'єва заговорила про сердечні справи у відпустці.