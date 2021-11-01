Известная певица и модель Даша Астафьева, которая уже не раз принимала участие в модных съемках, смогла снова удивить серией новых образов на новой фотосессии с популярным фотографом.

Даша Астафьева является популярной певицей, которая в последнее время уделяет больше времени фотосессии и сменам имиджа, отдыху и прогулкам. Даша уже не так часто показывает, как выступает на сцене.

Вместо этого Астафьева будоражит нарядами на съемках для глянца. Как правило, звезда выбирает исключительно непривычные образы, в которых может показать себя с другой стороны. В том числе и фигура Астафьевой всегда должна быть подчеркнула при помощи костюмов с вырезами или интересными акцентами.

В двух совсем разных нарядах Даша превратилась в настоящую кокетку, однако без смелых образов тоже не обошлось – звезда сняла часть топа и показала формы.

Напомним, ранее стало известно, что звезда рассталась со своим избранником. Астафьева и Артем Ким встречались практически пять лет, не показывая свои отношения на публике и не говоря о друг друге. Пара начала встречаться в 2016 году, именно тогда сын бывшего президента "Энергоатома" Артем Ким завоевал ее расположение.

Однако через год бизнесмена задержали по подозрению в хищении государственных средств на сумму почти 27 миллионов гривен. Несмотря на это Даша свои отношения продолжила, они долго были вместе.

Напомним, Астафьева раскованно продемонстрировала достоинства фигуры в кружевах с сеточкой.

Как сообщала Politeka, Астафьева в красном купальнике неожиданно нарвалась на критику.

Также Politeka писала, что Астафьева заговорила о сердечных делах в отпуске.