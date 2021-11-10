Известная певица и модель Даша Астафьева впечатлила невероятно атмосферной фотосессией, которую она устроила на вилле: некоторые фото звезды получились весьма откровенными.

Как пишет Politeka.net, 36-летняя Астафьева примеряла необычный купальный костюм, который повторял вид женского тела. Она понежилась в бассейне, впечатлив видом.

«Долгожданные выходные в идеальной компании. Я впервые так влюбилась, и уже даже скучаю по этой уютной вилле. И как же приятно было оказаться самым первым гостем в этом шикарном номере. Двухэтажное пространство просто создано для того, чтобы получать удовольствие нон-стоп! А это я умею и люблю», - отметила артистка.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Роскошная», «Лучшая из лучших», «Вай! Фигура шик, женщина огонь!», «Шикарная», «Какая красивая фигура», «Красота», «Шикарный вид», «Вы просто супер женщина, без комплексов, раскованная, невероятно красивая и положительная!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Астафьева рассталась с возлюбленным после пяти лет отношений: "Будет лучший".

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