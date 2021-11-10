Известная певица и модель Даша Астафьева впечатлила невероятно атмосферной фотосессией, которую она устроила на вилле: некоторые фото звезды получились весьма откровенными.
Как пишет Politeka.net, 36-летняя Астафьева примеряла необычный купальный костюм, который повторял вид женского тела. Она понежилась в бассейне, впечатлив видом.
«Долгожданные выходные в идеальной компании. Я впервые так влюбилась, и уже даже скучаю по этой уютной вилле. И как же приятно было оказаться самым первым гостем в этом шикарном номере. Двухэтажное пространство просто создано для того, чтобы получать удовольствие нон-стоп! А это я умею и люблю», - отметила артистка.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Роскошная», «Лучшая из лучших», «Вай! Фигура шик, женщина огонь!», «Шикарная», «Какая красивая фигура», «Красота», «Шикарный вид», «Вы просто супер женщина, без комплексов, раскованная, невероятно красивая и положительная!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Астафьева рассталась с возлюбленным после пяти лет отношений: "Будет лучший".
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