Відома співачка і екс-солістка групи "Nikita" Даша Аставьефа разом зі своїм улюбленцем показала себе на ліжку.

Даша Астаф'єва є популярною співачкою. Також вона є моделлю і телеведучою. Дівчина прославилася своєю участю в групі "Nikita", до складу якої вона увійшла разом з Юлією Кавтарадзе. Про це передає Politeka.net.

Так, цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Даша Астаф'єва в спортивному костюмі, зі штанів і білого короткого топа ніжитися в ліжку разом зі своєю улюбленицею - Місяцем.

"Ми з Місяцем, на правах принцес, вибираємо завжди все краще)

Цієї осені, ніжитися і обніматися хочеться трохи довше, ніж зазвичай... а ще тому, що нас обіймають самі ласкаві і вже улюблені обійми...



Для мене важливий комфорт спального місця, відчуття невагомості і м'якості) і тут побажання витримані на всі сто!

Без зайвих слів, відчуваю себе на висоті", - розповіла Даша Астаф'єва.

Шанувальники залишили безліч коментарів для співачки: "Красуні Обидві дві", "Принцеси", "Красуні", "Які ви обидва милашки", "Яка ж ти красива", "Дуже красива, немає слів, просто ангел", "Сонце і місяць, що може бути прекрасніше", "Хочу бути на місці Місяця".

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