Известная певица и экс-солистка группы "Nikita" Даша Аставьефа вместе со своим любимчиком показала себя на кровати.

Даша Астафьева является популярной певицей. Также она является моделью и телеведущей. Девушка прославилась своим участием в группе "Nikita", в состав которой она вошла вместе с Юлией Кавтарадзе. Об этом передает Politeka.net.

Так, на этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Даша Астафьева в спортивном костюме, из штанов и белого короткого топа нежиться в кровати вместе со своей любимицей - Луной.

"Мы с Луной, на правах принцесс, выбираем всегда все лучшее)

Этой осенью, нежиться и обниматься хочется чуть дольше, чем обычно… а ещё потому, что нас обнимают самые ласковые и уже любимые объятия...



Для меня важен комфорт спального места, ощущение невесомости и мягкости) и здесь пожелания выдержаны на все сто!

Без лишних слов, чувствую себя на высоте", - рассказала Даша Астафьева.

Поклонники оставили множество комментариев для певицы: "Красотки обе две", "Принцессы", "Красотки", "Какие вы оба милашки", "Какая же ты красивая", "Очень красивая, нет слов, просто ангел", "Солнце и луна, что может быть прекраснее", "Хочу быть на месте луны".

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