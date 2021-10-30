Даша не стала много говорить об этом

Известная украинская певица Даша Астафьева, рассказавшая о своем отдыхе в известном отеле, недавно подтвердила неожиданное заявление - спустя годы отношений звезда вновь стала одинокой.

Астафьева и Артем Ким встречались практически пять лет, не показывая свои отношения на публике и не говоря о друг друге. Пара начала встречаться в 2016 году, именно тогда сын бывшего президента "Энергоатома" Артем Ким завоевал ее расположение.

Однако через год бизнесмена задержали по подозрению в хищении государственных средств на сумму почти 27 миллионов гривен. Несмотря на это Даша свои отношения продолжила, они долго были вместе.

А недавно звезда заявила, что рассталась с бойфрендом! Об этом 36-летняя певица рассказала блогеру Алексею Дурневу: "Ну, как разошлись... Остались друзьями, как и все нормальные люди".

«Давно пора, такая сотка, будет лучший; Даже не знаю, как теперь засну?; почему под следствием?» - пишут пользователи в ответ.

Так, в в новом видео с Алексеем Дурневым Даша Астафьева призналась, что они с Артемом Кимом расстались.

«Я могу рассказать, что теперь красивая одинокая женщина», — рассказала певица.

"Мой выход! @da_astafieva – кофе будешь?", "Очень жаль 😢 но не стоит расклеиваться – все будет 😉", "Не родись красивой, а родись счастливой! Жалко, но желаю Даше найти своего человека и стать счастливой мамой!", "Кто хочет смотреть на то, что уже все видели? 😢", - прокомментировали новость пользователи сети.

Напомним, Астафьева раскованно продемонстрировала достоинства фигуры в кружевах с сеточкой.

Как сообщала Politeka, Астафьева в красном купальнике неожиданно нарвалась на критику.

Также Politeka писала, что Астафьева заговорила о сердечных делах в отпуске.