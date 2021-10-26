Популярная модель и певица 36-летняя Даша Астафьева поделилась откровением об отношениях с блогером Алексеем Дурневым, которое некоторых сильно удивило.
Даша Астафьева строит карьеру модели и певицы, передает Politeka.net. Красотка привлекает внимание мужчин своими смелыми снимками в Сети, многие неоднократно признавались, что мечтают о такой жене.
Долгое время звезда строила отношения с бизнесменом Артемом Кимом. Несмотря на то, что мужчину садили под домашний арест, певица всегда была с ним.
В одном из интервью артистка признавалась, что бизнесмен с первого дня знакомства с ней вел себя достойно, и они всегда заботились и поддерживали друг друга.
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Однако в новом видео с Алексеем Дурневым Даша Астафьева призналась, что они с Артемом Кимом расстались.
«Я могу рассказать, что теперь красивая одинокая женщина. Мы с парнем остались друзьями, как и все нормальные люди», — рассказала певица.
"Мой выход! @da_astafieva – кофе будешь?", "Очень жаль 😢 но не стоит расклеиваться – все будет 😉", "Не родись красивой, а родись счастливой! Жалко, но желаю Даше найти своего человека и стать счастливой мамой!", "Кто хочет смотреть на то, что уже все видели? 😢", - прокомментировали новость пользователи сети.
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