Известная певица и экс-участница группы "Nikita" Даша Астафьева в открытом наряде напросилась на комплименты.

Даша Астафьева является популярной певицей. Также она является моделью и телеведущей. Девушка прославилась своим участием в группе "Nikita", в состав которой она вошла вместе с Юлией Кавтарадзе. Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни. Об этом передает Politeka.net.

Так, на этот раз артистка поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На черно-белых кадрах Даша Астафьева в спущенном черном платье держит сигарету в руках.

"Одиночество - не смерть, его сложно зафиксировать", - подметила Даша Астафьева.

Под фото поклонники оставили множество приятных комментариев: "Родоки в курсе шо ты куришь?", "Это очень хорошо", "Ева Грин 007", "А зачем так красиво делаешь?", "Вау! Как красиво", "Нереальная", "Хороша! Фотографии чёткие и тематические! Респект!", "Бескомпромиссно самая прекрасная", "Самая душевная и красивая женщина во всем шоу-бизнесе. Восторг!", "На 2 фото на Монику Белуччи копия, или она ваша копия".

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