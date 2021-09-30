Популярная украинская певица Даша Астафьева показала серию фото перед мероприятием

Даша Астафьева успевает не только сниматься в рекламных роликах, но еще и выступает по вечерам на разных мероприятиях, успевает побывать в роли диджея в клубах и также принимает участие в новых проектах. В этот раз певица показала фото и видео, сделанные на ее последнем концерте.

Изначально Даша примерила весьма скромный и лаконичный образ с черным платьем в пол и необычной прической с гладко уложенными волосами. Им звезда и похвасталась перед зеркалом в самом начале своего выступления.

После Астафьева переоделась в тонкий комбинезон с массивной россыпью камней и бахромой из бус до самых колен. Для винтажного и несколько дерзкого образа также певица выбрала вечерний макияж с акцентом на глаза.

Ранее Даша появилась на съемках шоу «Где логика?», где поучаствовала вместе с Машей Ефросининой. Чтобы появиться перед камерами и сразу обратить внимание на себя, артистка выбрала наряд с внушительным вырезом в зоне декольте, ярко-желтый пиджак с перьями и аккуратный макияж.

Маша Ефросинина же предпочла малиновый костюм без принтов, что подчеркнул ее фигуру. Как можно заметить, артистки сыграли на контрастах и оба образа смотрелись рядом очень ярко.

Ранее Politeka писала, что Астафьева в полупрозрачном платье устроила эффектную прогулку у причала: "Ох и жаришка, Даша".

Напомним, что Астафьева задрала юбку короткого платья, блеснув бельем в турецком магазине: кадры беспредела.

A еще Politeka сообщала, что Астафьева в цветочном купальнике показала необычный нежный образ: "оставляю это фото для..."