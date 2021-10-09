Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая с недавних пор также пробует себя в роли диджея, выступила в клубе и показала весьма непривычный роковой образ в черном костюме.

Даша Астафьева каждый день показывает в Инстаграм интересные моменты из жизни, промо-фото из разных фотосессий, а также памятные видео со своих концертов. Чаще всего Астафьева вечером выступает в клубах, где еще пробует себя как диджей.

В этот раз певица покрасовалась перед камерой в оригинальном черно-белом костюме и показала, насколько хорошо успела подтянуть фигуру за это время. Также Даша показала свой наряд перед зеркалом вблизи, подчеркнув образ аксессуарами.

Черная сеточка с крупными клетками завершила и без того открытый образ звезды, а длинные накладные волосы придали луку певицы уверенности. Как правило, именно в таких нарядах Даша и выступает в последнее время.

Также Даша Астафьева недавно показала, как отправилась на отдых с близкими и теперь там активно изучает местность. На экскурсиях певица не скучает, в то время как фотографы публикуют ее промо-кадры из последних работ.

Артистка появилась перед камерой в черном боди с завязками и привычным макияжем с заметным акцентом на губы. При этом Даша успела покрутиться перед объективом и показала фигуру с разных сторон.

Напомним, Астафьева раскованно продемонстрировала достоинства фигуры в кружевах с сеточкой.

Как сообщала Politeka, Астафьева в красном купальнике неожиданно нарвалась на критику.

Также Politeka писала, что Астафьева заговорила о сердечных делах в отпуске.