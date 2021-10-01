Известная певица и модель Даша Астафьева устроила смелую фотосессию, где разделась перед камерой

Даша Астафьева является популярной певицей. Также она является моделью и телеведущей. Девушка прославилась своим участием в группе "Nikita", в состав которой она вошла вместе с Юлией Кавтарадзе. Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни. Об этом передает Politeka.net.

Так, на этот раз певица поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Девушка показала себя без одежды и прикрыла идеальные формы своими руками. Также на ней длинная юбка-карандаш в пайетках, которая отлично подчеркивает фигуру Астафьевой.

"Для ревности всегда или рано или поздно. Ты получается, или зря ревнуешь, или тебя уже заменили новым элементом)

Не могу забыть беседу с @lesha.yarmash", — поделилась Даша Астафьева.

Поклонники засыпали её комплиментами и приятными словами в комментариях: "Самая-самая крутая модель, певица и просто девушка", "Леди", "Класс", "Шикарно как всегда", "Красавица! Богиня красоты и очарования!!!", "Дарья вы очень сексуально выглядите", "Абсолютно красивая. Идеал. Совершенство", "Похожа на Монику Белучи".

Ранее сообщалось, Дашу Астафьеву на новых фото перепутали с Моникой Белуччи: "Притягательная и одновременно недоступная"

Также, Астафьева в черном костюме с блестками зажгла ночью с молоденькими красотками: фото

Politeka рассказывала, Астафьева в платье с крупными вырезами похвасталась ночным весельем с подругами: кадры