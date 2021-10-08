Известная певица и модель Даша Астафьева взбудоражила сеть новой фотосессией на рыбалке.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая в свое время покорила Playboy, часто радует поклонников яркими фото и видео на своей страничке в Instagram. Так, в тот раз соблазнительная красотка поделилась удивительными кадрами с рыбалки, на которую пришла в откровенном образе.

На кадрах Даша позирует на причале с удочкой в руках. К слову, в своих интервью певица не раз говорила о том, что рыбалка ее хобби, так что теперь похоже решила соединить два своих увлечения – рыбалку и откровенную фотосессию. Перед камерой звезда позирует в узком черном боди, на ее руках длинные темные перчатки, а на ногах соблазнительные чулки. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру и аппетитные формы красотки.

Поклонники просто в восторге от новой фотосессии Астафьевой, ее засыпают комплиментами и остроумными комментариями: "Теперь я понимаю почему мужики так любят рыбалку, там вот такие русалки", "Клюет по-особенному", "Начинает нравиться рыбалка", "Красиво", "Рыбалка огонь", "Господи, даже я её хочу", "Вот так рыбалка!", "Вы очень красивая", "Рыболовный костюм, что надо", "Рыбалка походу удалась не только у Вас", "Кошка на рыбалке", "Это просто очень красиво", "Ого, рыба словила Дашу".

Напомним, Астафьева пленила томным видом у бассейна в миниатюрном боди: фото.

Как сообщала Politeka, Астафьева в одном боди и чулках устроила "пожар" на рыбалке: "Бедные мужики".

Также Politeka писала, что Астафьева без верха покрасовалась роскошной фигурой: "Похожа на Монику Беллуччи".