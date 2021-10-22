Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая стала все чаще сниматься для модных фотосессий, показала стильные превью из новой работы с фотографом.

Даша Астафьева решила поделиться серией новых кадров, которые привлекли внимание к ее образу. Дело в том, что артистка приняла участие в новой фотосессии.

Исполнительница, как известно, уже не первый год работает моделью, а не только певицей. За это время Даша получила много опыта и прославилась также за несколько своих уникальных фотосетов. Успела побывать Астафьева и в роли актрисы, поэтому перед камерой чувствует себя совершенно уверенно и спокойно.

На новых кадрах в коротеньком платье Астафьевой удалось показать, как она похудела за время последних тренировок и преобразилась в целом.

«Дети теперь неотъемлемый атрибут съемок. Даню и Стасика разрешили оставить по причине невозможной красоты исключительно» - пишет Даша под фото.

Ранее Даша решила устроить день ответов на вопросы, поэтому подготовила также множество разных кадров из последних фотосессий и просто личных селфи, которые еще не показывала поклонникам.

Отвечая на тему рыбалки, Даша подметила, что между спиннингом и удочкой выбрала бы улов. Также она рассказала, что она больше счастливая девушка, чем не счастливая в данный период своей жизни.

Напомним, Астафьева раскованно продемонстрировала достоинства фигуры в кружевах с сеточкой.

Как сообщала Politeka, Астафьева в красном купальнике неожиданно нарвалась на критику.

Также Politeka писала, что Астафьева заговорила о сердечных делах в отпуске.