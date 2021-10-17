Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая приняла участие в фотосессии на улице в одном черном боди, поделилась новой серией кадров в социальной сети Инстаграм.

Даша решила поделиться не просто серией кадров из новой съемки, она также поделилась своими мыслями и чувствами, которые в последнее время испытывают. В Инстаграм звезде удалось привлечь много внимание.

«Хочется дать! Чувствую себя привлекательной - это я не стараюсь, и не придумываю. А просто хочу. Человеку должно хотеться. Мне хочется наполнить себя до краев тем, что в самой вызывает желание жить. Лететь на одной скорости, украдкой встречаться взглядом и говорить без слов. Порой даже глупости.

Натянуть тот самый вредный краешек одеяла на тебя, который нарушает тёпленькую атмосферу под ним; Говорить «привет» и радоваться встрече) хоть мы уже здоровались, чуточку раньше, и знаем как дела и даже больше. Обувать чужую обувь, и свою куртку, уходя под шафе утречком из гостей) и заметить что не только ты уехал в чужой обуви)» - высказалась в Инстаграм Даша.

«Жаришка🔥; Огонь!🔥; You are spectacular!❤; Обожаююю. Как же свои глаза не выглядеть, при такой то картинке ; Ото накатала 😊😆 прям Тарас Шевченко 😊; Самая красивая; ох и штучка эта Даша», - пишут в сети.

Как можно заметить, у звезды уже есть результаты в похудении, в ролике она выглядит стройнее, чем обычно и ее тонкая талия сразу притягивает к себе в взгляд. Также артистка опубликовала в своем Instagam видео с тренировок в спортзале, где она под руководством тренера выполняет разные упражнения.

Как правило Астафьева делает акцент на ноги и выбирает не самые простые упражнения, чтобы не расслабляться. Хотя звезда показала только часть изматывающих упражнений, очевидно, что Астафьева находится в отличной физической форме.

Напомним, Астафьева в цветочном купальнике показала необычный нежный образ.

Как сообщала Politeka, Астафьева в экстравагантном колье впечатлила новым образом.

Также Politeka писала, что Астафьева засветила красотку, которая заставляет ее визжать от удовольствия в постели.