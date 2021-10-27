Известная певица и модель Даша Астафьева, которая уже не раз принимала участие в модных съемках для самых популярных журналов страны, взбудоражила серией фото в интересной локации.

Известная артистка решила отправиться на очередной отдых и успела устроить там интересную фотосессию. Причем примерила Даша сразу несколько роскошных образов, дизайнерские платья и украшения.

Как оказалось, больше всего Даша была восхищена именно локацией, где проходила съемка:

«Разрешаю звать меня «Музейный экспонат». Я официально и бесповоротно без Ума от museumhotel 💔 С первых минут пребывания, мое сердце навсегда останется здесь… При всей сдержанности в отношении всеми любимых мест, в этом даже я потеряла дар речи!

От всей души хочу поблагодарить прекрасного фотографа, который сумел передать всю атмосферу нашего кайфа muratguvenofficial И самого главного зачинщика всех моих незабываемых впечатлений queen_margot_777», - написала Даша под постом.

Поклонники также прокомментировали пост звезды:

«Моя богиня 😍❤; как всегда ❤; ты прекрасна!!!; не, ну красота ж невероятная 🖤; Вау; это как во сне: заселяешься в сказочный отель, а тебе навстречу идет Даша Астафьева!».

Как известно, почти все фотосессии у Даши всегда получаются не только соблазнительными, но и весьма художественными, где нет ни капли вульгарности. И этот раз не стал исключением.

Еще одна фотосессия проходила на озере Королек.

Напомним, Астафьева раскованно продемонстрировала достоинства фигуры в кружевах с сеточкой.

Как сообщала Politeka, Астафьева в красном купальнике неожиданно нарвалась на критику.

Также Politeka писала, что Астафьева заговорила о сердечных делах в отпуске.