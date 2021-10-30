Даша не стала багато говорити про це

Відома українська співачка Даша Астаф'єва, яка розповіла про свій відпочинок у відомому готелі, нещодавно підтвердила несподівану заяву - через роки стосунків зірка знову стала самотньою.

Астаф'єва і Артем Кім зустрічалися практично п'ять років, не показуючи свої відносини на публіці і не кажучи про один одного. Пара почала зустрічатися в 2016 році, саме тоді син колишнього президента "Енергоатому" Артем Кім завоював її розташування.

Однак через рік бізнесмена затримали за підозрою в розкраданні державних коштів на суму майже 27 мільйонів гривень. Незважаючи на це Даша свої стосунки продовжила, вони довго були разом.

А нещодавно зірка заявила, що розлучилася з бойфрендом! Про це 36-річна співачка розповіла блогеру Олексію Дурнєву: "Ну, як розійшлися... Залишилися друзями, як і всі нормальні люди".

"Давно пора, така сотка, буде кращий; навіть не знаю, як тепер засну?; чому під слідством?» - пишуть користувачі у відповідь.

Так, в в новому відео з Олексієм Дурнєвим Даша Астаф'єва зізналася, що вони з Артемом Кімом розлучилися.

"Я можу розповісти, що тепер красива самотня жінка", - розповіла співачка.

"Мій вихід! @da_astafieva-кава будеш?", "Дуже шкода 😢 але не варто розклеюватися-все буде😉", " Не родись красивою, а родись щасливою! Шкода, але бажаю Даші знайти свою людину і стати щасливою мамою!", "Хто хоче дивитися на те, що вже всі бачили? 😢", - прокоментували новину користувачі Мережі.

Нагадавши, Астаф'єва розкуто продемонструвала достоїнства фігури в мереживах з сіточкою.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в червоному купальнику несподівано нарвалася на критику.

Також Politeka писала, що Астаф'єва заговорила про сердечні справи у відпустці.