Український співак Віктор Павлик, який став батьком в 55 років, вразив незвичайним образом, примірявши грузинський національний костюм, який виявився на нього трохи завеликий.

Як пише Politeka.net, Павлик часто подорожує Україною, виступаючи в різних містах. Нерідко артист ділиться фотографіями зі своїх подорожей. Цього разу артист засвітився в одному із закладів Полтави.

Співак приміряв незвичайне вбрання, в якому став схожий на персонажа з радянського фільму. Фото насмішило його шанувальників.

"Бамбарбія Кергуду", - жартівливо підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу відгуків.

"Моменто море)»", "Так вип'ємо ж за те, щоб наші бажання завжди збігалися з нашими можливостями!", "Джигіт!! Ай, молодець", «потужний», "який гарний чоловік", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що нещодавно Павлик одружився на своєму концертному директорі Катерині Репяховій, яка народила йому сина Михайла.

Нагадаємо, що Віктор Павлік зізнався, як це бути батьком в 55 років: "кожен день я усвідомлюю...".

Ще Politeka писала, що Віктор Павлік похвалився підрослим сином:"татове щастя".

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