Украинский певец Виктор Павлик, который стал отцом в 55 лет, впечатлил необычным образом, примеряв грузинский национальный костюм, который оказался на него немного великоват.

Как пишет Politeka.net, Павлик часто путешествует по Украине, выступая в разных городах. Нередко артист делится фотографиями со своих путешествий. В этот раз артист засветился в одном из заведений Полтавы.

Певец примерял необычный наряд, в котором стал похож на персонажа из советского фильма. Фото насмешило его поклонников.

«Бамбарбия Кергуду», - шутливо подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу отзывов.

«Моменто море))», «Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!», «Джигит!! Ай, молодец», «Мощный», «Какой красивый мужчина», - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно Павлик женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой, которая родила ему сына Михаила.

Напомним, что Виктор Павлик признался, как это быть отцом в 55 лет: "Каждый день я осознаю...".

Еще Politeka писала, что Виктор Павлик похвастался подросшим сыном: "Папино счастье".

Также Politeka сообщала, что Виктора Павлика с Репяховой отчитали из-за того, как они ухаживают за ребенком: «Пожалейте малыша».