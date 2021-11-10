Украинский певец Виктор Павлик, который стал отцом в 55 лет, впечатлил необычным образом, примеряв грузинский национальный костюм, который оказался на него немного великоват.
Как пишет Politeka.net, Павлик часто путешествует по Украине, выступая в разных городах. Нередко артист делится фотографиями со своих путешествий. В этот раз артист засветился в одном из заведений Полтавы.
Певец примерял необычный наряд, в котором стал похож на персонажа из советского фильма. Фото насмешило его поклонников.
«Бамбарбия Кергуду», - шутливо подписал фото артист.
В комментариях ему оставили массу отзывов.
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«Моменто море))», «Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!», «Джигит!! Ай, молодец», «Мощный», «Какой красивый мужчина», - пишут пользователи сети.
Отметим, что недавно Павлик женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой, которая родила ему сына Михаила.
Напомним, что Виктор Павлик признался, как это быть отцом в 55 лет: "Каждый день я осознаю...".
Еще Politeka писала, что Виктор Павлик похвастался подросшим сыном: "Папино счастье".
Также Politeka сообщала, что Виктора Павлика с Репяховой отчитали из-за того, как они ухаживают за ребенком: «Пожалейте малыша».