Український співак Віктор Павлік, який не так давно одружився вчетверте на своїй молодій шанувальниці, відверто розповів про те, що для нього означає бути батьком у 55 років.

Як відомо, цього літа у артиста і його 27-річної дружини Катерини Репяховой, яка з дитинства була його прихильницею, народився син Михайло. Для дівчини хлопчик став первістком, а ось у її чоловіка до цього вже було троє дітей від різних жінок. Молодший з них, 21-річний Павло, помер після довгої боротьби з раком в серпні 2020 року.

Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram Репяхова поділилася відповіддю свого чоловіка на питання про те, якою це, бути батьком новонародженої дитини в його віці.

"Я запитала у чоловіка, як це стати батьком в 55?! Він сказав: я усвідомлюю кожен день, проведений з сином. Я ціную. Я хочу проживати рік, як кілька років з ним", - процитувала Павлика Репяхова.

Вона додала, що спочатку їх рішення завести дитину було усвідомленим.

"І я ні на секунду не пошкодувала, що вибрала батька своєму синові Віктора Павлика. Я не побачила донині жодного мінуса в пізньому батьківстві. Я кожен день знаходжу тільки плюси. Ми пишаємося нашим татом і дуже його любимо", - підкреслила Катерина.

На її думку, головним критерієм щастя є любов, яка допомагає людям подолати будь-які перешкоди.

Свій пост Катерина проілюструвала спільним фото чоловіка і сина.

Нагадаємо, молода дружина Павлика поскаржилася на складнощі з вихованням дитини.

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