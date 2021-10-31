Украинский певец Виктор Павлик, который не так давно женился в четвертый раз на своей молодой поклоннице, откровенно рассказал о том, что для него значит быть отцом в 55 лет.

Как известно, этим летом у артиста и его 27-летней жены Екатерины Репяховой, которая с детства была его поклонницей, родился сын Михаил. Для девушки мальчик стал первенцем, а вот у ее супруга до этого уже было трое детей от разных женщин. Младший из них, 21-летний Павел, умер после долгой борьбы с раком в августе 2020 года.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Репяхова поделилась ответом своего мужа на вопрос о том, каковой это, быть отцом новорожденного ребенка в его возрасте.

«Я спросила у мужа, как это стать отцом в 55?! Он сказал: Я осознаю каждый день, проведённый с сыном. Я ценю. Я хочу проживать год, как несколько лет с ним», - процитировала Павлика Репяхова.

Она добавила, что изначально их решение завести ребенка было осознанным.

«И я ни на секунду не пожалела, что выбрала отца своему сыну Виктора Павлика. Я не увидела по сей день ни одного минуса в позднем отцовстве. Я каждый день нахожу только плюсы. Мы гордимся нашим татом и очень его любим», - подчеркнула Екатерина.

По ее мнению, главным критерием счастья является любовь, которая помогает людям преодолеть любые преграды.

Свой пост Екатерина проиллюстрировала совместным фото мужа и сына.

Напомним, молодая жена Павлика пожаловалась на сложности с воспитанием ребенка.

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик с шевелюрой и бородой озадачил своим видом.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика призналась, как изменилась жизнь после родов.