Відомий український співак Віктор Павлик похвалився своїм підростаючим сином Мишко, якого цього літа народила артисту його молода дружина.

Минулого року Павлик одружився вчетверте за своє життя. Новою обраницею 55-річного співака стала 27-річна Катерина Репяхова, до якої він пішов від попередньої дружини. Цього літа у пари народився син, якого вони вирішили назвати Михайлом.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Павлик вирішив показати, як хлопчик виглядає зараз. Співак опублікував фото, на якому він тримає маленького сина перед камерою, поставивши його на стіл і притримуючи під руки.

Маленький Міша і його тато одягнені дуже схоже: на них сірі толстовки з капюшонами. На фото Павлик посміхається, а дитина дивиться в камеру з цікавістю.

Пост Віктора Павлика оцінив інший відомий український співак, Павло Зібров.

"Красотень!",- написав він.

Шанувальники Віктора також не змогли пройти повз.

"Очманілий і тато і синуля!!!", "Чудова парочка!", "Чоловіки", "який великий", "копія тато! Всіх благ!", "Здоров'я і щастя малому і батькам", "татове щастя", - пишуть люди.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика показала улюблене фото з сином, який дуже на неї схожий.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика розповіла про подарунок для сина, який вона не змогла вручити.

Також Politeka писала, що Репяхова розповіла про доленосну зустріч з ще одруженим Віктором Павликом.