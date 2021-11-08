Відомий український співак Віктор Павлик похвалився своїм підростаючим сином Мишко, якого цього літа народила артисту його молода дружина.
Минулого року Павлик одружився вчетверте за своє життя. Новою обраницею 55-річного співака стала 27-річна Катерина Репяхова, до якої він пішов від попередньої дружини. Цього літа у пари народився син, якого вони вирішили назвати Михайлом.
Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Павлик вирішив показати, як хлопчик виглядає зараз. Співак опублікував фото, на якому він тримає маленького сина перед камерою, поставивши його на стіл і притримуючи під руки.
Маленький Міша і його тато одягнені дуже схоже: на них сірі толстовки з капюшонами. На фото Павлик посміхається, а дитина дивиться в камеру з цікавістю.
Пост Віктора Павлика оцінив інший відомий український співак, Павло Зібров.
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"Красотень!",- написав він.
Шанувальники Віктора також не змогли пройти повз.
"Очманілий і тато і синуля!!!", "Чудова парочка!", "Чоловіки", "який великий", "копія тато! Всіх благ!", "Здоров'я і щастя малому і батькам", "татове щастя", - пишуть люди.
Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика показала улюблене фото з сином, який дуже на неї схожий.
Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика розповіла про подарунок для сина, який вона не змогла вручити.
Також Politeka писала, що Репяхова розповіла про доленосну зустріч з ще одруженим Віктором Павликом.