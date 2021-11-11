Переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан вирішила розповісти шанувальникам, для чого насправді вона прийшла на проект, і як вона це отримала.
Як пише Politeka.net, в Instagram вона опублікувала яскраве фото з фіналу шоу, зізнавшись, що нею рухало, коли вона йшла на проект. Дівчина зізналася, що пішла на проект, тому що добре попрацювала над собою і своєю самооцінкою.
"Я не хотіла перемогти. Я хотіла здорових відносин. Я підходила дуже усвідомлено до цього. Просто так вийшло, що у нас з Мішею дуже схожі погляди виявилися на відносини, на життя", - зазначила Анна.
Вона додала, що у них з Заливако гармонійні відносини, але в їх основі лежить робота кожного над собою і над відносинами.
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"Міша так само як і я працював над собою. Над своєю самооцінкою, реалізацією, щоб будувати здорові відносини. Підходив до відносин усвідомлено. І ми продовжуємо щодня будувати відносини", - зізналася дівчина.
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