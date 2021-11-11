Артистка Ольга Сумська показала, як проводить час на узбережжі Чорного моря в Одесі разом з чоловіком Віталієм Борисюком.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська вже більше 30 років радує українців своєю роботою в кіно. У першій роботі зірка знялася в далекому 1983 році. За тривалу кар'єру Ольга знялася в десятках проектів, а також зіграла безліч ролей в театрі. Сумська була нагороджена званнями заслуженої та народної артистки України, а також стала Лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка та орденом княгині Ольги III ступеня. Зірка продовжує творити і зараз, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Ольга була без макіяжу, гуляючи по Одесі. Поруч можна побачити Віталія Борисюка.



"Привіт, улюблена Одеса", - відразу звернулася Сумська.

"Ви не підкажете, як мені потрапити на Дерибасівську?",- жартує Віталій.

"Ви ж знаєте відповідь. Сядьте на сраку, ви вже на Дерибасівській", - сказала Оля.

Після цього Сумська показала, як гуляє Потьомкінськими сходинками.

"Як же я обожнюю пройтися. Сьогодні таке сонечко. Одеса нас зустрічає", - сказала Оля.

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