Ольга Сумская, которая является Народной и Заслуженной артисткой Украины, показала рецепт вареников, которые оценил бы и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной актрисой, которая сыграла роли во множестве фильмов. Звезда радует своим творчеством более 30 лет, а также играет на сцене театра. Не забывает Ольга и о страничке в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Сумская показала вареники с сыром, которые приготовила.

"Сейчас напишу рецепт заварного теста. Самое нежное, вареники с сыром", - написала Сумская.

На втором сторис Сумская рассказала рецепт.

"Сохраняй рецепт. Заварное нежное тесто. Мука, 2 стакана, кипяток, соль, сахар. Высыпаете на доску горкой просеянную муку, солите, добавляете немного сахара за вкусом, делаете лунку и подливаете порциями понемногу кипяток, тихонько замешиваете тесто, добавляя муку, расскатывате скалкой тоненько, делаете начинку на свой вкус. Я замешала сыр, яйцо, сахар, варю 7-8 минут, подаю со сметаной и сливочным маслом", - написала Ольга.

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