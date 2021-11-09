Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно закончила съемки в новом сериале с известными артистами, решила показать себя настоящую перед вечерней прогулкой.

Не так давно Ольга Сумская во время прогулки на улице с собакой рассказала, что ее супруг категорично не любит выходить вместе с питомцем и предпочитает оставлять это дело жене. Тогда как сама она заодно еще и успевает сделать себе пробежку.

В этот раз Сумская решила показать свой типичный вечерний лук для выгула питомца и своей маленькой оздоровительной программы. Позировала актриса в лифте, демонстрируя образ.

Без косметики, в очках и с завязанными волосами Сумская все так же выглядела хорошо и ухоженно. А бейсболка, бесформенная куртка и отсутствие ярких цветов ничуть не испортили лук знаменитости. В простом виде артистка предпочитает гулять по вечерам и уделять себе внимания.

"На вечернюю пробежку" - пишет Сумская.

Именно благодаря ее постоянном уходу за собой, выглядит она хорошо и молодо.

В одних из недавних сторис Сумская записала видео из кабинета, где не только ей сделали уходовую процедуру, но и ее мужу - Виталию Борисюку.

"Виталичек получает просто невероятный релакс от госпожи Ларисы. Эстетический уход", - произнесла звезда и добавила: "Ну и я после процедуры, очень себе нравлюсь. Госпожа Лариса, мы вам искренне благодарны, это просто невероятные ощущения".

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