Ольга Сумская, которая более 30 лет радует украинцев своей игрой в театре и кино, и получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины, показала, как выглядела в 90-е.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной 55-летней украинской актрисой. Звезда уже более 30 лет занимается творчеством и продолжает активно сниматься в картинах, а также играть в театре. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Ольга показала, как проходили съемки фильма "Йордан", в 90-х годах. Молодая Сумская была среди других актеров на съемочной площадке.

"В характере человека есть три золотых качества: терпение, чувство меры и умение молчать. Иногда в жизни они помогают больше, чем ум, талант и красота.

90-е годы. Съемки фильма "Иордан", - написала Ольга.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Прекрасные, госпожа Оля, а что за актер рядом?", "Какая же вы красивая. И наче младшая дочь на вас тут похожа", "Олечка, какая вы красивая", "Красота не меркнет", "Это Вы!?Сперва подумаоа,что это Аня!!!".

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