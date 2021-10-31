Заслуженная и Народная артистка Украины, 55-летняя Ольга Сумская похвасталась новой прической, впечатлив свежим и цветущим видом – образ пришелся звезде к лицу.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у Сумской появилось видео, снятое в салоне красоты. Актриса решила освежить не только прическу, но и цвет волос. Как известно, с молодых лет Сумская красит волосы. Ее знают, как одну из самых эффектных блондинок украинского шоу-бизнеса.

На видео актриса продемонстрировала новую стрижку, которая ей очень понравилась. Парикмахер убрала длину, а также покрасила звезде волосы. Актриса стала хвалить и благодарить мастера.

«Скинула несколько лет», - отметила довольная артистка.

Стоит отметить, что на видео Сумская и правда стала выглядеть моложе. Она красовалась перед камерой, очаровывая своих поклонников.

Новая прическа так понравилась Сумской, что она продолжила фотографировать себя дальше, явно любуясь своим новым образом.

Напомним, что Ольга Сумская обратилась к украинцам прямо из больницы: "Только отошла".

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская показала талант любимого мужа: "Он же уникальный".

Также Politeka писала, что Ольга Сумская поделилась с украинцами необычным рецептом: "Всегда мечтала сделать...".