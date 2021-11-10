Известная актриса Ольга Сумская рассказала об измене мужу Евгению Паперному с молодым актером Виталием Борисюком.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ольга Сумская стала любовницей молодого актера Виталия Борисюка, когда еще была в браке с другим актером Евгением Паперным. Об этом артистка рассказала в сюжете программы "Світське життя".

По словам Ольги, она была в гостях у Виталия и, когда уже все произошло, они с ним рассматривали семейный альбом. Тогда она попросила любовника подарить ей один из снимков. Фото она положила в сумочку и забыла достать и спрятать. "Однажды Женя как-то нашел это фото. И так мне: "Это что такое? Я не понял", - вспомнила Сумская, как попалась на измене тогда еще законному мужу.

Вскоре брак актрисы с Паперным распался, и через время она стала законной женой своего молодого любовника актера Виталия Борисюка. К слову, недавно артисты отметили 25-ю годовщину брака, они воспитывают дочь Анну.

Напомним, Сумская в бейсболке и бесформенном наряде показала, как "Роксолана" выглядит без камер: "На пробежку".

Как сообщала Politeka, 55-летняя Сумская рядом с Борисюком случайно показала лицо без макияжа и фильтров: "Очень себе нравлюсь".

Также Politeka писала, что Сумская показала, как выглядела более 20 лет назад, фото: "Это вы? Сперва подумала...".