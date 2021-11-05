Известная украинская актриса Ольга Сумская, показала себя после уходовой процедуры у косметолога, а также засветила мужа-актера, Виталия Борисюка.
Ольга Сумская в свои 55 выглядит на несколько лет моложе, в том числе, благодаря походам к косметологам, пишет Politeka.net. Артистка не скрывает, что регулярно пользуется услугами специалистов.
В одних из недавних сторис Сумская записала видео из кабинета, где не только ей сделали уходовую процедуру, но и ее мужу - Виталию Борисюку.
"Виталичек получает просто невероятный релакс от госпожи Ларисы. Эстетический уход", - произнесла звезда и добавила: "Ну и я после процедуры, очень себе нравлюсь. Госпожа Лариса, мы вам искренне благодарны, это просто невероятные ощущения".
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При этом артистка записывала видео, показав лицо без макияжа и фильтров.
Отметим, Ольга Сумская ранее рассказывала, что не только посещает косметологов, но также использует домашний уход.
В частности, звезда делает лифтинг, и маски с белком и желтком, и обертывание. Также дома она наносит слоями на лицо маски из домашней сметаны - ее нужно оставить на 20 минут, а после смыть теплой водой, и кожа в итоге должна быть как у младенца.
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