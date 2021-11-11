Артистка Ольга Сумская показала, как проводит время на побережье Черного моря в Одессе вместе с супругом Виталием Борисюком.
Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская уже более 30 лет радует украинцев своей работой в кино. В первой работе звезда снялась в далеком 1983 году. За продолжительную карьеру Ольга снялась в десятках проектов, а также сыграла множество ролей в театре. Сумская была награждена званиями Заслуженной и Народной артистки Украины, а также стала Лауреатом Национальной премии Украины им. Тараса Шевченка и орденом княгини Ольги III степени. Звезда продолжает творить и сейчас, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых сторис Ольга была без мейкапа, гуляя по Одессе. Рядом можно увидеть Виталия Борисюка.
"Привет, любимая Одесса", - сразу обратилась Сумская.
"Вы не подскажете, как мне попасть на Дерибасовскую?", - шутит Виталий.
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"Вы же знаете ответ. Сядьте на сраку, вы уже на Дерибасовской", - сказала Оля.
После этого Сумская показала, как гуляет по Потемкинским ступенькам.
"Как же я обожаю пройтись. Сегодня такое солнышко. Одесса нас встречает", - сказала Оля.
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