Артистка Ольга Сумская показала, как проводит время на побережье Черного моря в Одессе вместе с супругом Виталием Борисюком.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская уже более 30 лет радует украинцев своей работой в кино. В первой работе звезда снялась в далеком 1983 году. За продолжительную карьеру Ольга снялась в десятках проектов, а также сыграла множество ролей в театре. Сумская была награждена званиями Заслуженной и Народной артистки Украины, а также стала Лауреатом Национальной премии Украины им. Тараса Шевченка и орденом княгини Ольги III степени. Звезда продолжает творить и сейчас, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Ольга была без мейкапа, гуляя по Одессе. Рядом можно увидеть Виталия Борисюка.



"Привет, любимая Одесса", - сразу обратилась Сумская.

"Вы не подскажете, как мне попасть на Дерибасовскую?", - шутит Виталий.

"Вы же знаете ответ. Сядьте на сраку, вы уже на Дерибасовской", - сказала Оля.

После этого Сумская показала, как гуляет по Потемкинским ступенькам.

"Как же я обожаю пройтись. Сегодня такое солнышко. Одесса нас встречает", - сказала Оля.

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