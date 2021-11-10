Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая уже не раз удивляла моложавым видом в модных нарядах, появилась на мероприятии в дизайнерской вышиванке и удивила луком.
Ольга Сумская часто принимает участие в разных мероприятиях и впечатляет внешностью в нарядах с минимумом дерзости. Чаще всего звезда выбирает классические платья и брючные костюмы, что скрывают ее фигуру.
При этом нередко актриса театра и кино блистает на вечерах в платьях украинских дизайнеров и нарядах с вышивкой. А вот платьев-вышиванок и таких же блуз у звезды достаточно большое количество.
Причем и в этот раз ей удалось приятно порадовать стильной комбинацией темной юбки и вышиванки с темной вышивкой на руках. Яркий макияж и простая прическа удачно дополнили образ Сумской.
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Не так давно Ольга Сумская во время прогулки на улице с собакой рассказала, что ее супруг категорично не любит выходить вместе с питомцем и предпочитает оставлять это дело жене. Тогда как сама она заодно еще и успевает сделать себе пробежку.
Сумская решила показать свой типичный вечерний лук для выгула питомца и своей маленькой оздоровительной программы. Позировала актриса в лифте, демонстрируя образ.
Напомним, Сумская в бейсболке и бесформенном наряде показала, как "Роксолана" выглядит без камер: "На пробежку".
Как сообщала Politeka, 55-летняя Сумская рядом с Борисюком случайно показала лицо без макияжа и фильтров: "Очень себе нравлюсь".
Также Politeka писала, что Сумская показала, как выглядела более 20 лет назад, фото: "Это вы? Сперва подумала...".