Известная актриса Ольга Сумская в вышивке ручной работы затмила телеведущую Катю Осадчую на "Світському житті".

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Её визитной карточкой стала роль главной героини Роксоланы в одноименном сериале "Роксолана", который и принес ей большую популярность. Помимо этого она играла во множестве фильмов. Также Сумская проявила себя как телеведущая, и многие годы работала на телеканале "Интер".

Так, на этот раз актриса опубликовала новые Сториз на свооей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Сумская показала, как проходят съемки "Світського життя" на презентации арт-бука "SLAVS NOT SLAVES".

Ольга Сумская предстала на премьере в вышиванке ручной работы и черной юбке в пол. Вышиванка выполнена в белом цвете с черными ставками, в виде узоров. А Катя Осадчая нарядилась в костюм из пиджака и юбки изумрудного цвета.

Ранее сообщалось, Сумская в бейсболке и бесформенном наряде показала, как "Роксолана" выглядит без камер: "На пробежку"

Также, Сумская, Димопулос, Козловский, Кухар и другие заценили формы Поляковой в прозрачной блузе: "Украинский бриллиант"

Politeka рассказывала, 55-летняя Сумская рядом с Борисюком случайно показала лицо без макияжа и фильтров: "Очень себе нравлюсь"



