Известная актриса Ольга Сумская в вышивке ручной работы затмила телеведущую Катю Осадчую на "Світському житті".
Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Её визитной карточкой стала роль главной героини Роксоланы в одноименном сериале "Роксолана", который и принес ей большую популярность. Помимо этого она играла во множестве фильмов. Также Сумская проявила себя как телеведущая, и многие годы работала на телеканале "Интер".
Так, на этот раз актриса опубликовала новые Сториз на свооей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Сумская показала, как проходят съемки "Світського життя" на презентации арт-бука "SLAVS NOT SLAVES".
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Ольга Сумская предстала на премьере в вышиванке ручной работы и черной юбке в пол. Вышиванка выполнена в белом цвете с черными ставками, в виде узоров. А Катя Осадчая нарядилась в костюм из пиджака и юбки изумрудного цвета.
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