Народний артист України Іво Бобул, який розкритикував учасницю Євробачення і солістку групи Go_A Катю Павленко, висловився про Ані Лорак.

Як пише Politeka.net, у Іво Бобула конфлікт з Катею Павленко не перший день. Все почалося з шоу" Співають всі", де Народний артист і учасниця Євробачення стали суддями шоу. А днями Бобул вирішив дати інтерв'ю "ЖВЛ", розповівши про творчість Павленко.

"Що вона зробила для української культури? Заспівала конопельку? А вона як співачка хто? Ніхто і звуть її ніяк", - сказав артист.

Після цього Іво розповів про Ані Лорак, яка йому більш симпатична.

"Ну, я поважаю її. Незважаючи на те, що вона поїхала туди (в Росію, - прим. ред). Будемо говорити, добре, а що тут? Є робота? Та немає роботи" ,- сказав Іво Бобул під час інтерв'ю.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Ось український народний артист показав те, чим наповнений... Катя-зе бест, молодець, який не звертає уваги на таких експертів. Значить на правильному шляху, нехай гавкають!", "Іноді краще співати. Не зможе цей самозакоханий егоїст зрозуміти Катю Павленко, тому що він, як і Куєк, хотів бути там, де ситніше. А взагалі, ці мужики, вічно ниючі і шукають винних, таке неприємне явище", " Катя прекрасна-Го Вей-знає вся Європа!!! А хто такий цей самозакоханий Наполеон???".

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