Народный артист Украины Иво Бобул, который раскритиковал участницу Евровидения и солистку группы Go_A Катю Павленко, высказался об Ани Лорак.
Как пишет Politeka.net, у Иво Бобула конфликт с Катей Павленко не первый день. Все началось с шоу "Співають всі", где Народный артист и участница Евровидения стали судьями шоу. А на днях Бобул решил дать интервью "ЖВЛ", рассказав о творчестве Павленко.
"Что она сделала для украинской культуры? Спела конопельку? А она как певица кто? Никто и зовут ее никак", - сказал артист.
После этого Иво рассказал об Ани Лорак, которая ему более симпатична.
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"Ну, я уважаю ее. Несмотря на то, что она поехала туда (в Россию, - прим. ред). Будем говорить, хорошо, а что здесь? Есть работа? Да нет работы" , - сказал Иво Бобул во время интервью.
Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Вот украинский народный артист показал то, чем наполнен... Катя-зе бест, молодец, не обращающий внимания на таких экспертов. Значит на правильном пути, пусть лают!", "Иногда лучше петь. Не сможет этот самовлюбленный эгоист понять Катю Павленко, потому что он, как и Куек, хотел быть там, где сытнее. А вообще, эти мужики, вечно ноющие и ищущие виновных, такое неприятное явление", "Катя прекрасна- Го Вэй- знает вся Европа!!! А кто такой этот самовлюблённый Наполеон???".
Напомним, Народный артист Иво Бобул спровоцировал громкий скандал, оскорбив солистку "Go_A"
А еще Politeka писала, что солистка Go_A Павленко попала под горячую руку народного артиста Иво Бобула
Также Politeka сообщала, что солистка "Go_A" сообщила о нападении Иво Бобула за кулисами шоу "Співають всі"